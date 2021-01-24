В сети появилось видео лучших моментов UFC 257

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил видео с лучшими моментами турнира в Абу-Даби. Ролик доступен на YouTube-канале UFC Russia.

В сети появились самые яркие моменты ивента UFC 257. В соглавном бою победу нокаутом праздновал новичок промоушена и бывший чемпион Bellator Майкл Чендлер. А в главном поединке Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора.

Макгрегор впервые в карьере проиграл нокаутом. До этого ирландец дрался только в январе 2020-го. Тогда он одержал победу над Дональдом Серроне.

Макгрегор завоевывал чемпионские пояса UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений.