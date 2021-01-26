В Италии сочли Кокорина фантастическим игроком

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано оценил переход российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает Firenze Viola.

По мнению футболиста, клуб из Флоренции приобрел фантастического игрока. Кассано добавил, что уже поздравил с трансфером спортивного директора «фиалок» Даниэле Праде.

О переходе Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» стало известно 21 января. Нападающий проходит медицинское обследование и в ближайшее время должен заключить контракт с итальянским клубом на 3,5 года.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 12-е место с 21 очком. Лидирует «Милан» (43 очка).