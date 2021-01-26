Крыса в унитазе напугала россиянку среди ночи

Жительница Пскова обнаружила крысу в санузле собственной квартиры. Женщина среди ночи решила сходить в туалет и увидела, как грызун вынырнул из унитаза. Соответствующую жалобу напуганная россиянка оставила на сайте губернатора Псковской области.

«Я не сумасшедшая и не пьющая, мне не показалось, — сообщила женщина. — В четыре утра в моей квартире на четвертом этаже по улице Стахановская, 1, из унитаза вылезла огромная крыса и при включении света опять туда нырнула. Мне плохо до сих пор, и я не могу сказать домочадцам, у них вообще истерика будет. Дезинфекцией канализации теперь не занимаются? А если бы [крыса] в дом вошла, а сколько заразы на ней? У меня внуки маленькие, нам и так эпидемий хватает».

Ответ на обращение написан от имени главы администрации города Пскова Александра Братчикова. Чиновник отметил, что в доме, где живет женщина, проводится ежемесячная дератизация подвальных помещений. Также там периодически прочищают систему водоотведения. «Дератизация системы водоотведения невозможна», — указал Братчиков.

Летом 2020-го оголодавшие за время карантина по коронавирусу агрессивные крысы-каннибалы заполонили улицы английского города Сток-он-Трент. Местные жители утверждали, что крысы залезали в дома через канализационные трубы и унитазы. Эксперты пояснили, что из-за закрытия ресторанов грызуны вынуждены добывать еду в жилых домах. Более того, им пришлось поедать своих сородичей, чтобы выжить.

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