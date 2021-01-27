Арбитраж проверит появление в решениях российской судьи фразы «письку сосите»

Арбитражный суд Москвы начал проверку в связи с обнаруженными в постановлениях судьи грубой фразы с эротическим подтекстом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там пообещали принять меры, если информация, опубликованная в прессе, подтвердится.

Предстоит проверить, как в нескольких постановлениях конкретного судьи присутствует приписка «письку сосите», сообщает «Фонтанка». Эту фразу не видно в оригинальном документе, так как она выполнена шрифтом белого цвета. В картотеке суда издание обнаружило шесть постановлений с ругательной припиской.

«Невидимый» текст в судебных решениях проявился, когда адвокаты копировали документ в текстовый редактор из базы, уточняет издание «Подъем» в своем Telegram-канале. «Испорченные» постановления удалены из электронной картотеки суда, и, по некоторым данным, с их восстановлением могут возникнуть проблемы: они были подписаны электронной подписью, поэтому удалить из документа фразу просто так не представляется возможным. Арбитраж ищет человека, который оставил ругательства, написанные белыми буквами.

В 2019 году на сайте Генпрокуратуры России был опубликован приговор Виктору Захарченко — отцу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко за месяц до его оглашения. В ведомстве признали ошибку.