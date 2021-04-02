Виновных в скандале с издевательской фразой сотрудников суда уволили

Сотрудников аппарата Арбитражного суда Москвы, виновных в скандале с обнаруженными в постановлениях судьи грубой фразы с эротическим подтекстом уволили. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, по итогам служебной проверки было принято решение об их увольнении.

В конце января сообщалось, что в нескольких постановлениях конкретного судьи Арбитражного суда Москвы появилась приписка «письку сосите». Эту фразу не видно в оригинальном документе, так как она выполнена шрифтом белого цвета. В картотеке суда издание обнаружило шесть постановлений с ругательной припиской. Текст в судебных решениях проявился, когда адвокаты копировали документ в текстовый редактор из базы.