В России запретили ретушировать фото для паспорта

В России 11 января в силу вступил новый регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов, который, в частности, запрещает ретушировать и обрабатывать фото для главного документа. На это указала «Российская газета».

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в регламенте. Новое требование объясняется необходимостью достоверного отображения «всех особенностей лица» гражданина.

Теперь россияне при подаче документов на получение или замену паспорта не смогут предоставлять фотографии, сделанные в линзах, изменяющих естественный цвет глаз. Если человек носит очки, то они должны быть без тонированных стекол, а оправа не должна закрывать глаза. Кроме того, фотография должна «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления».

Еще одно нововведение для тех, кто оформляет паспорт через портал госуслуг — возможность приостановить процедуру его оформления на срок не дольше 30 календарных дней в случае неявки заявителя в течение трех дней после приглашения на прием в подразделение по вопросам миграции.

Ранее первый заместитель главы МВД Александр Горовой сообщил, что электронные паспорта в виде пластиковой карты появятся в Москве в четвертом квартале 2021 года. Впоследствии на базе выданных электронных документов запустят мобильное приложение с перечнем услуг для граждан.

Предполагается, что замена бумажных паспортов электронными произойдет в России к 2024 году и будет проводиться поэтапно. По словам бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, старые паспорта также будут действовать, чтобы переход был для россиян «комфортным и безболезненным». Власти не планируют проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов электронными. Так, если человек уже достиг 45-летнего возраста и получил паспорт, он сможет пользоваться документом и дальше.

Только важное и интересное — у нас в Facebook



