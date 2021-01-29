Девушка-боец MMA опубликовала фото топлес

Тайская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рика Исигэ опубликовала фото топлес, чтобы продемонстрировать новые татуировки. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

31-летняя Исигэ показала подписчикам татуировки на локте и теле. Публикация набрала более 12 тысяч лайков. Спортсменка отметила, что рада рисункам на теле.

Фото опубликовано @rikatinydoll

Исигэ известна по выступлениям в One Championship. Она представляет промоушен с 2017 года и успела провести восемь поединков. На ее счету четыре победы и четыре поражения.

В ноябре 2020-го фото топлес опубликовала американка Пэйдж Ванзант. Она известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а после ухода из промоушена перешла организацию Bare Knuckle FC.