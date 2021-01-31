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Глава UFC назвал роль Нурмагомедова в промоушене

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Фото: Per Haljestam / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил роль в промоушене россиянина Хабиба Нурмагомедова. Слова функционера приводит TMZ Sports.

Уайта попросили назвать лучшего бойца в рамках UFC. Глава промоушена признал, что Нурмагомедов — лучший в организации «прямо сейчас». Однако, по мнению Уайта величайшим представителем UFC является американец Джон Джонс.

Нурмагомедов заявил об уходе из смешанных единоборств (MMA) после победы над Джастином Гейджи в октябре 2020-го. Вскоре после боя россиянин возглавил рейтинг лучших в UFC без учета весовых категорий, сместив с первой строчки Джонса. На счету Нурмагомедова три защиты титула чемпиона UFC в легком весе.

Джонс — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. Американец оставил титул и готовится к выступлениям в тяжелой весовой категории. Среди соперников Джонса такие бойцы, как Даниэль Кормье, Александр Густафссон, Райан Бэйдер.


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