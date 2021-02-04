«Эвертон» на выезде обыграл «Лидс» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 3 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Доминик Калверт-Льюин и Гилфи Тор Сигурдссон. У хозяев мяч забил Рафаэл.

Победа позволила «Эвертону» набрать 36 очков и выйти на пятое место в чемпионате. «Лидс» имеет в активе 29 очков и находится на 11-й позиции.

«Эвертон» в следующем туре 6 февраля на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Лидс» двумя днями позже дома примет «Кристал Пэлас».