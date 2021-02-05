Звезда WWE объявил себя женщиной-трансгендером

Профессиональный рестлер и бывший звезда WWE Тайлер Рекс объявил себя женщиной-трансгендером. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

42-летний Рекс сменил имя на Габби Тафт. Публичный каминг-аут он сопроводил фото, где рестлер сидит рядом с зеркалом, где можно разглядеть его в бытность звезды WWE. В своем заявлении Тафт отмечает, что пользуется поддержкой своей жены и детей.

«Вот та самая я, что была скрыта в тени. В страхе перед тем, что подумают другие — семья, друзья, поклонники», — написала Тафт.

Рекс известен по выступлениям в WWE. Он появлялся в шоу промоушена до 2014 года, после чего сосредоточился на предпринимательской деятельности.