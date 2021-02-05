«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби

«Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в лондонском дерби в рамках 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу синих. В составе победителей единственным голом в первом тайме с пенальти отметился Жоржиньо.

Победа позволила «Челси» набрать 36 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Тоттенхэма» 33 очка, клуб занимает восьмую позицию.

«Челси» в следующем туре 7 февраля на выезде сыграет с «Шеффилд Юнайтед». «Тоттенхэм» в тот же день на своем поле примет «Вест Бромвич».