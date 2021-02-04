«Ливерпуль» потерпел второе домашнее поражение в АПЛ подряд

«Ливерпуль» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 3 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственный мяч на 56-й минуте забил Стивен Альсате.

Победа позволила «Брайтону» набрать 24 очка и выйти на 15-е место в чемпионате. «Ливерпуль» потерпел второе домашнее поражение подряд. В активе команды 40 очков, клуб находится на четвертой позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 7 февраля дома примет «Манчестер Сити». «Брайтон» днем раньше на выезде сыграет с «Бернли».