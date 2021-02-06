Сербия выдала России похитившую пять миллионов долларов мошенницу

Сербия выдала России мошенницу, которая обвиняется в хищениях пяти миллионов долларов. Речь идет об исполняющей обязанности зампредседателя правления коммерческого банка (КБ) «Евростандарт» Дарье Гнездич, она будет экстрадирована в Россию, сообщает Генпрокуратура РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2017 году женщина, будучи в сговоре с другими сотрудниками банка, заключила банкнотную сделку с АО «Глобэксбанк» на покупку пяти миллионов долларов. Согласно условиям договора, «Глобэксбанк» перечислил на счет партнера 292 миллиона рублей. Однако выделенную на сделку сумму Гнездич и ее коллеги похитили.

Затем мошенница скрылась от правосудия и покинула Россию, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В октябре 2020 года местонахождение Гнездич было установлено, и запрос Генпрокуратуры об экстрадиции преступницы был удовлетворен.

Ранее сообщалось, что россиянка притворялась богатой жительницей Рублевки и зарабатывала миллионы рублей ежемесячно. Так, Анна Шейко заказывала доставку дорогих гаджетов, люксовой косметики и одежды, оплачивала их переводом, а затем предоставляла скриншоты курьерам. Оказалось, что банковская карта женщины была заблокирована, и деньги, которые она якобы отправляла, не списывались с ее счета.