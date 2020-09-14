Россиянка взяла полмиллиона рублей в кредит и отдала их мошенникам

На Сахалине женщина попалась на уловку мошенников и лишилась полумиллиона рублей. Об этом сообщает региональное Управление МВД России.

Россиянке на мобильный телефон позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудником банка. Аферистка рассказала, что мошенники взломали личный кабинет и пытаются от имени жертвы взять кредит на крупную сумму. Она предложила лично взять заем, якобы чтобы опередить злоумышленников.

Женщина согласилась, и, после того, как на ее карту поступило 500 тысяч рублей, мошенница предложила перевести эту сумму «на счет страхового агента». Как только средства были переведены, мошенница бросила трубку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас полиция пытается установить лиц, причастных к преступлению.

12 сентября в Центре мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России сообщили о новой схеме мошенничества с банковскими картами. Мошенники звонят в банки с подменных номеров клиентов и с помощью системы IVR (интерактивного голосового меню) запрашивают информацию об остатке средств на счетах. Затем они перезванивают на номера реальных клиентов банка и называют сумму оставшихся денег, тем самым подтверждая, что они якобы являются сотрудниками финансовой организации. После этого клиенты сами называют им номера своих банковских карт.