Появилось видео хет-трика Головина в чемпионате Франции

Три гола, решающая голевая и просто легендарный матч Головина 🔥🔥🔥



Вся красота от Сани с матча против «Нима» в одном видео. Скорее смотри 😍😍😍 pic.twitter.com/tHrfIPkYvW — Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2021

Появилось видео хет-трика полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». Ролик опубликован в Twitter «Матч ТВ».

Россиянин в первом тайме оформил дубль в течение девяти минут, замкнув фланговые подачи. Во второй половине игры хавбек нанес точный удар со штрафного. Кроме того, он ассистировал Кевину Фолланду. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу монегасков.