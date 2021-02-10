Двукратная олимпийская чемпионка заявила о позволивших растоптать себя россиянах

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила о позволивших растоптать себя российских спортсменах. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ишмуратова посчитала неправильным то, что отечественные биатлонисты выступят на чемпионате мира без флага и гимна страны. «Обидно, что мы позволили растоптать себя и дожили до ситуации, когда даже не можем представлять свою страну. Однако, слава богу, фамилии у наших спортсменов звучные и запоминающиеся», — добавила чемпионка.

9 февраля стало известно, что Международная федерация биатлона (IBU) запретила российским спортсменам публиковать в социальных сетях национальные символы во время чемпионата мира. В IBU назвали социальные сети сложной областью, которая с трудом поддается контролю.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд запретил российским спортсменам два года выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре прошлого года.

Чемпионат мира по биатлону стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Отечественная команда выступит под флагом Союза биатлонистов России. Смешанная эстафета, в которой примут участие россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, начнется в 17:00 по московскому времени.

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