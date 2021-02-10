В IBU объяснили запрет российским биатлонистам размещать в соцсетях флаг страны

В международной федерации биатлона (IBU) объяснили запрет на публикацию российскими спортсменами в социальных сетях национальных символов во время чемпионата мира. Об этом сообщает РИА Новости.

В IBU назвали социальные сети сложной областью, которая с трудом поддается контролю. По их мнению, российским биатлонистам не нужно отказываться от национальной принадлежности, однако им стоит обойтись без изображений с российским флагом или гербом. «Мой совет — не переходить границы», — заявил глава федерации Олле Далин.

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры. Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года.

Чемпионат мира по биатлону стартует 10 февраля в словенской Поклюке. Отечественная команда выступит под флагом Союза биатлонистов России. Смешанная эстафета, в которой примут участие россияне Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, начнется в 17:00 по московскому времени.