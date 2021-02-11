Лукашенко раскашлялся перед аудиторией и сорвал аплодисменты

Пользователи соцсети Twitter из Белоруссии обсуждают фрагмент выступления президента республики Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. В процессе выступления политик раскашлялся и сорвал аплодисменты аудитории.

Презентуя стратегию развития страны на ближайшие пять лет, Лукашенко одолел сильный кашель, из-за чего он был вынужден прерваться. «Эта зараза опять ко мне пришла. Извините, третий день уже», — пошутил президент, после чего продолжил кашлять. В зале повисла пауза, а затем аудитория разразилась аплодисментами. Политик продолжил речь, но в его голосе был слышан хрип.

«В этот момент вся Беларусь скрестила пальцы. Сколько ему осталось?» — написал в Twitter пользователь belamova. В комментариях стали появляться ироничные сообщения на тему того, что политик вновь заразился COVID-19. «Английская мутация, не подведи» — написал realKrasnikov.

Некоторые комментаторы задались вопросом, почему аудитория положительно отреагировала на недомогание Лукашенко и начала аплодировать. «Все хлопают. Это радость?» — спросил микроблогер Kirilenko_a. Beekeeper_on шутливо заметил, что на самом деле политик «просто не хочет в Сочи ехать» на саммит ШОС.

Лукашенко переболел коронавирусом в июле 2020 года. Он называл ситуацию в мире вокруг пандемии психозом и настаивал, что Белоруссия выбрала правильный путь, отказавшись от жестких ограничений. Политик заверял, что перенес инфекцию бессимптомно, как и 97 процентов населения республики.