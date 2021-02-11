Владельцы съемных квартир в Москве стали сговорчивее

Владельцы многокомнатного жилья экономкласса в Москве стали более лояльно относиться к совместным нанимателям. За год (по состоянию на январь и первую декаду февраля 2021-го) число тех, кто соглашается сдать свой объект в коллективный наем, увеличилось на 21 процент, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По наблюдениям риелторов, снижение спроса в 2020 году заставило собственников быть сговорчивее — в частности, рассматривать разные составы квартирантов. В настоящее время 44 процента хозяев, сдающих столичные квартиры с числом комнат от трех и более, не возражают против совместного найма.

«При дефиците единоличных арендаторов или тех, кто снимает одной семьей, большинство собственников все же не готово закрывать "лишние" комнаты и сдавать жилье как "однушку" или "двушку". Для многих потеря части прибыли — проблема более серьезная, чем обременение многочисленными квартирантами», — поясняют эксперты.

Они подсчитали: традиционно коллективный наем добавляет объекту 10-15 процентов от его базовой арендной ставки. Так, за квартиру с базовой ставкой найма в 35 тысяч рублей в месяц можно попросить 40 тысяч при сдаче в аренду группе людей.

Ранее сообщалось, что в начале 2021-го число заявок на поиск съемного жилья в Москве снизилось на 15 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период 2020-го. Обвал спроса на квартиры в столице эксперты объясняют прежде всего кризисом на рынке труда.

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