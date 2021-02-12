Иммунолог предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

Израильский иммунолог, заведующий отделением в израильской клинике Хадасса Ар-Ацофим профессор Яков Беркун предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе в беседе с РИА Новости.

По его словам, для лечения вирусных заболеваний антибиотики, как правило, неэффективны, а неоправданное их применение чревато негативными последствиями. Он отметил, что, согласно последним исследованиям, всего около 5-7 процентов тяжелых больных COVID-19, которые были госпитализированы, действительно нуждались в антибиотиках, так как у них развились вторичные бактериальные заболевания. Однако получают антибиотики около 70 процентов госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Беркун заявил, что смертность от COVID-19 оказалась выше среди той группы зараженных, которым были назначены антибиотики. Он добавил, что из-за такого неоправданного применения препаратов у микроорганизмов может появиться устойчивость к ним. Он подчеркнул, что лечение антибиотиками без надобности может привести к ряду негативных последствий, в том числе к грибковой инфекции у детей, аутоиммунным заболеваниям, снижению иммунитета, нарушению микробиома.

Специалист также сообщил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждый год около 700 тысяч человек умирают от супререзистентных бактерий, на которые не действуют ни один из существующих препаратов. Причина роста резистентности микробов заключается в прерванном курсе приема препарата. «Они как бы не добили микроб, а все, что не убивает, делает их сильнее, и, таким образом, это тоже способствует появлению мультирезистентных микробов», — пояснил он. Беркун добавил, что сейчас ученые ищут принципиально иные способы борьбы с болезнетворными микробами.

В декабре главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что проводить профилактику COVID-19 с помощью антибиотиков недопустимо, потому что их можно назначать только при бактериальных осложнениях новой инфекции. Специалист объяснил, что антибиотики не действуют ни на какие вирусы. Кроме того, у микроорганизмов может появиться устойчивость к ним.