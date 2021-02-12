Кустурица привился «Спутником V»

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается в Telegram-канале Россотрудничества.

«Я уже сделал первый укол, следующий — 17 февраля», — сказал режиссер в интервью агентству. По его мнению, 80 процентов сербов верят в эффективность именно российской вакцины, «считают ее самой лучшей вакциной и надеются, что ее будет больше в Сербии».

В то же время, отметил Кустурица, «белградская элита, которая близка Западу», доверяет вакцинам Pfizer и Moderna.

О своем желании привиться «Спутником V» Эмир Кустурица заявлял в январе. Он объяснил это тем, что считает российскую вакцину от коронавируса «классической» и «самой лучшей».

Ранее российской вакциной против коронавируса «Спутник V» привился посол Сербии в России Мирослав Лазански вместе с супругой и сотрудниками посольства.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.