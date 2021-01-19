Сербский режиссер Эмир Кустурица захотел привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», потому что считает ее классической. Об этом деятель искусства заявил в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

«Я хочу [привиться препаратом] "Спутник V", потому что это — классическая вакцина. Думаю, что [эта] русская вакцина — самая лучшая», — отметил Кустурица, добавив, что в настоящее время живет вдали от цивилизации, где нет опасности заразиться. Однако режиссер подчеркнул, что обязательно сделает прививку в случае необходимости.

Для этого израильский телеведущий Дов Гиль-Хар решил привиться российской вакциной против COVID-19 «Спутник V». Для этого журналист специально прилетел в Москву.

Массовая добровольная вакцинация от коронавируса для всех желающих началась в России 18 января, ее на прошлой неделе анонсировал президент Владимир Путин. С 5 декабря препарат «Спутник V» могли получить медики, учителя, социальные работники и граждане с хроническими заболеваниями.