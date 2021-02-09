Сербский посол привился российской вакциной

Посол Сербии в России Мирослав Лазански привился российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС cо ссылкой на диппредставительство.

Собеседник агентства уточнил, что вместе с дипломатом вакцинировались его супруга и сотрудники посольства.

Ранее российской вакциной привились посол Италии Паскуале Терраччано и посол Индии Венкатеш Варма. Последний рассказал «Ленте.ру», что сходил на вакцинацию в государственную поликлинику в Таганском районе Москвы. Дипломат добавил, что помимо него вакцинировалась и часть сотрудников посольства

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Пакистане, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.