Глава СВР прокомментировал сообщения о готовящихся терактах на массовых акциях

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин прокомментировал данные источников полиции о том, что лидеры террористических организаций готовят боевиков для терактов на массовых уличных акциях в различных городах страны. Его слова приводит РИА Новости.

Директор СВР подчеркнул, что подобные сообщения поступают регулярно, но у российских спецслужб накоплен большой опыт борьбы с международным терроризмом. «Справедливо сказать, что Россия достаточно надежно защищена от этого зла», — добавил Нарышкин.

Ранее силовики заявили, что получили информацию о подготовке лидерами запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» доверенных и опытных рекрутов с российским гражданством или завербованных в соседних странах на совершение терактов.

«Хайят Тахрир аш-Шам» была признана Верховным судом России террористической организацией 20 мая 2020 года. Под этим названием скрывается другое запрещенное в России террористическое формирование «Джабхат ан-Нусра». Под ее началом объединились главари «Джейш Мухаджирин валь Ансар», «Джамаат Таухид валь Джихад», «Аджанд аль Кавказ».

Следственный комитет, МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях. Там напомнили, что участие в таких мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.

Ранее соратники Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) предложили жителям «больших российских городов» выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фото с акции предлагается поделиться в социальных сетях.