Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил победу сборной России в Еврохоккейтуре в шведском Мальме. Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк посчитал, что победа помогла отечественной команде при подготовке к чемпионату мира-2021, а также дала возможность молодым игрокам показать себя. «Важно, что ребята бьются и демонстрируют хороший хоккей. Ошибки были, но молодым свойственно ошибаться. 11 шайб — это много и здорово», — добавил он, отметив, что российским хоккеистам удалось переломить ход игры.

Ранее 14 февраля сборная России обыграла чехов со счетом 7:4 и досрочно стала победителем Еврохоккейтура. Российские хоккеисты выиграли турнир в девятый, рекордный раз. Столько же побед в турнире и у финнов.

Еврохоккейтур проводится ежегодно с 1996 года. В турнире участвуют команды Финляндии, России, Швеции и Чехии.

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