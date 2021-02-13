Сборная России по хоккею установила рекорд по количеству побед подряд в рамках одного розыгрыша Евротура. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 13 февраля, команда Игоря Ларионова в серии буллитов обыграла Швецию. В составе российской команды в основное время матча отличился Данила Моисеев, у шведов гол на счету Эмиля Петтерссона. Победный буллит у россиян реализовал Владимир Бутузов.

Этот успех стал для россиян восьмым подряд. Ранее максимально долгая победная серия участников турнира составляла семь матчей.

Встреча со шведами проходила на домашнем для них этапе Евротура. Двумя днями ранее россияне обыграли Финляндию. В заключительной встрече подопечные Ларионова 14 февраля выйдут на лед против команды Чехии.