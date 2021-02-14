Сборная России победила чехов и досрочно выиграла Еврохоккейтур

Сборная России по хоккею обыграла чехов со счетом 7:4 в рамках Еврохоккейтура в шведском Мальме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе российской сборной заброшенными шайбами отметились Никита Чибриков, Владимир Бутузов, Василий Подколзин, Даниил Мисюль, Николай Коваленко, Павел Красковский и Захар Бардаков.

В активе российской команды восемь очков. Она опережает ближайших преследователей — шведов — на пять очков. Тем самым сборная досрочно обеспечила себе победу в Еврохоккейтуре. Российские хоккеисты выиграли турнир в девятый, рекордный раз. Столько же побед в турнире и у финнов.

Еврохоккейтур проводится ежегодно с 1996 года. В турнире участвуют команды Финляндии, России, Швеции и Чехии.