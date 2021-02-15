Ставшая порноактрисой гимнастка описала сексуальные домогательства в спорте

Бывшая нидерландская гимнастка Верона ван де Лер описала сексуальные домогательства в спорте. Ее слова приводит «Медуза».

Спортсменка рассказала, что многие тренеры любят «трогать гимнасток везде». «Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — заявила ван де Лер.

Она заметила, что в возрасте с 10 до 13 лет ей приходилось раздеваться перед тренерами-мужчинами для взвешивания. «Также у нас был физиотерапевт, который во время лечебных процедур дотрагивался до тех мест, куда дотрагиваться было неправильно», — добавила бывшая гимнастка.

В ноябре 2019 года ван де Лер заявила, что после завершения спортивной карьеры восемь лет работала порноактрисой. Она отметила, что на протяжении всего времени любила свое дело. По словам нидерландки, она работала по собственным правилам, снимаясь либо одна, либо со своим молодым человеком.

Из спорта Ван де Лер ушла в 2008-м. Она серебряная призерка чемпионата мира 2002 года. В ее активе также три серебра и две бронзы первенства Европы-2002.