Хоккеист «Динамо» прокомментировал информацию о домашнем насилии

Игрок московского хоккейного клуба «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал информацию о том, что он стал жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что он не смог бы тренироваться, если бы получил ножевое ранение. «Я никого не вызвал, никуда не ездил, вообще говорить не о чем. Все в порядке, завтра играю», — отметил Тарасов. Хоккеист также добавил, что из-за публикаций в СМИ руководство «Динамо» серьезно переполошилось.

Ранее в среду, 14 октября, издание Baza опубликовало информацию о нападении на Тарасова бывшей девушки. Сообщалось, что хоккеист получил ножевое ранение и ушиб плеча.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Тарасов провел 14 матчей. В активе нападающего семь заброшенных шайб и пять передач при показателе полезности «+2».