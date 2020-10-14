Хоккеист «Динамо» стал жертвой домашнего насилия

Игрок московского хоккейного клуба «Динамо» Даниил Тарасов стал жертвой домашнего насилия. Об этом сообщается в Telegram-канале издания Baza.

В среду, 13 октября, у спортсмена произошел конфликт на почве ревности с бывшей девушкой Алиной. В итоге хоккеист получил ножевое ранение и ушиб плеча. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, но в полицию Тарасов обращаться не стал. Сообщается, что оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Тарасов играет в московском «Динамо» с 2015 года. В столичный клуб нападающий перешел из команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс».

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Тарасов провел 14 матчей. В активе нападающего семь заброшенных шайб и пять передач при показателе полезности «+2».