Призерка чемпионата мира по гимнастике рассказала об опыте работы в порно

Бывшая голландская гимнастка Верона ван де Лер рассказала о работе в порноиндустрии. Ее слова приводит The Sun.

Ван де Лер заявила, что восемь лет снималась в фильмах для взрослых и в конце этого года завершает карьеру актрисы. Она отметила, что на протяжении всего времени любила свою дело. По словам голландки, она работала по собственным правилам, снимаясь либо одна, либо со своим молодым человеком.

Гимнастка завершила спортивную карьеру в 2008 году. В 2011-м ее признали виновной в шантаже двух человек, которые состояли в тайных отношениях. Тогда же голландка начала сниматься в фильмах для взрослых.

Ван де Лер — серебряная призерка чемпионата мира 2002 года. В том же году она стала спортсменкой года в Нидерландах. В активе голландки также три серебра и две бронзы первенства Европы-2002.

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