Украинская гимнастка-чемпионка заболела раком и попросила о помощи

Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Валерия Юзьвяк заболела раком. Об этом cпортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Украинка заявила, что у нее диагностирована рабдомиосаркома. Гимнастка отметила, что на лечение ей требуется большая сумма, поэтому попросила у подписчиков финансовой помощи. Сколько конкретно денег нужно собрать, она не уточнила. Пост Юзьвяк сопроводила реквизитами счета для банковских переводов.

Рабдомиосаркома — злокачественная опухоль. Обычно она поражает мышцы конечностей.

21-летняя Юзьвяк завоевала два золота на первенстве Европы 2020 года в Киеве. Также в ее активе бронза чемпионата мира-2018 и серебро Европейских игр-2019.