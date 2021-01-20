Фигура российской гимнастки в купальнике смутила фанатов

Российская гимнастка Яна Кудрявцева показала новое фото с пляжа. Снимок доступен в ее Instagram.

Кудрявцева попозировала в голубом купальнике на фоне моря. «Кайф», — подписала публикацию она. Судя по геолокации, фото было сделано во время отдыха в Дубае.

Подписчиков смутила фигура спортсменки. «Уж слишком худенькая», «Надо кушать» — отметили они в комментариях. Некоторые фанаты, напротив, восхитились физической формой гимнастки.

В июне 2020-го Кудрявцеву раскритиковали за фото в нижнем белье во время беременности. Пользователи сети посоветовали спортсменке не выкладывать столь откровенные снимки, так как на нее подписаны дети.

Кудрявцева — серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике. Кроме того, она 13-кратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы. Спортсменка завершила карьеру в 2016 году.