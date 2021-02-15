Белоруссия запросила у Латвии экстрадицию бывшего соперника Лукашенко

Генеральная прокуратура Белоруссии запросила у Латвии экстрадицию бывшего соперника Александра Лукашенко в президентской гонке Валерия Цепкало. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает БЕЛТА.

Цепкало инкриминировали три эпизода получения взятки в особо крупном размере, заявили в управлении взаимодействия со СМИ генпрокуратуры.

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В ведомстве напомнили, что между Белоруссией и Латвией действует Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

О том, что Белоруссия потребует у Латвии экстрадиции Цепкало, стало известно 9 февраля.

Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало не был зарегистрирован кандидатом в президенты и покинул Белоруссию после того, как МВД начало проверку его деятельности.

Выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются уже полгода.