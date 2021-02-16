В Литве объяснили страх перед Белорусской АЭС

Покупать электроэнергию с Белорусской АЭС неприлично, потому что и в процессе строительства станции, и в настоящее время там нарушаются все нормы безопасности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает телеканал TV3.

Он объяснил свой страх тем, что руководство БелАЭС игнорирует требования по проведению стресс-тестов и ускоряло процесс запуска. По мнению Науседы, культура эксплуатации станции также не выдерживает никакой критики.

Глава Литвы подчеркнул, что достигнутое с Эстонией и Латвией соглашение о запрете подачи энергии с БелАЭС должно как можно скорее принять техническую форму. Страны принципиально договорились о невозможности контактов с белорусской энергосистемой еще в сентябре прошлого года.

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На прошлой неделе отложить вывод станции на проектную мощность потребовали и в Европарламенте. Депутаты раскритиковали Минск за спешку, слишком частые остановки реактора и отказы оборудования, по поводу которых станция не дает адекватных комментариев.

Между тем на сайте БелАЭС указано, что 9 февраля туда прибыли специалисты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG). Они должны исследовать результаты проведенных стресс-тестов.

Первый блок БелАЭС запустили 7 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что таким образом страна стала ядерной державой, и не исключил строительство второй станции. Через три дня на АЭС произошла первая авария, пришлось менять электротехническое оборудования. Также энергоблок отключали в середине января.

Станция находится возле города Островец, недалеко от границы с Литвой. Предполагалось, что энергию с нее можно будет продавать в соседнюю республику. В Минске ожидают, что в будущем Евросоюз поменяет свою позицию.

Для строительства БелАЭС Белоруссия взяла у России кредит в размере 10 миллиардов долларов, однако построила станцию в два раза дешевле. По состоянию на конец сентября 2020 года Минск использовал только 4,5 миллиарда. За счет чего была достигнута экономия, не уточнялось. Часть оставшихся средств республика может потратить на другие цели, оформив их как новый кредит.