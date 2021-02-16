В Германии объяснили смысл слов Лаврова о разрыве с ЕС

Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС, имея в виду политические отношения и желая предупредить европейцев о недопустимых стратегиях поведения в адрес РФ. Об этом заявил «Ленте.ру» немецкий политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Рар.
По мнению эксперта, своим заявлением министр иностранных дел мог намеренно вызвать реакцию тех ведущих европейских политиков, с которыми российское государство планирует продолжать сотрудничество. Он выразил уверенность в том, что экономические связи рушить никто не собирается — речь лишь о политической реакции.
«Тысячи фирм из одной только Германии работают на территории России, и они никуда не ушли после Крыма. (...) Россия кровно заинтересована в европейском рынке — не только крупные компании, но и средний бизнес. Все это надо защищать и укреплять, и Лавров это понимает», — указал эксперт.
Рар, однако, подчеркнул: российские элиты устали от того, что их аргументы на Западе не слушают, обвиняют их во лжи и пропаганде. Западные страны стоят на позиции морального превосходства и требуют, чтобы Россия подчинялась их интересам, и неудивительно, что российские власти могут отреагировать на это на политическом уровне, добавил он.
15 февраля Лавров заявил, что ответственность за разложение отношений РФ и Евросоюза несет Брюссель, однако подчеркнул, что российская сторона готова к нормализации сотрудничества.
За два дня до этого в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.