В Германии объяснили смысл слов Лаврова о разрыве с ЕС

Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС, имея в виду политические отношения и желая предупредить европейцев о недопустимых стратегиях поведения в адрес РФ. Об этом заявил «Ленте.ру» немецкий политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Рар.

Я думаю, что заявление Лаврова — это предупредительный сигнал. Это еще не сформулированная политика Александр Рар политолог, эксперт клуба «Валдай»

По мнению эксперта, своим заявлением министр иностранных дел мог намеренно вызвать реакцию тех ведущих европейских политиков, с которыми российское государство планирует продолжать сотрудничество. Он выразил уверенность в том, что экономические связи рушить никто не собирается — речь лишь о политической реакции.

«Тысячи фирм из одной только Германии работают на территории России, и они никуда не ушли после Крыма. (...) Россия кровно заинтересована в европейском рынке — не только крупные компании, но и средний бизнес. Все это надо защищать и укреплять, и Лавров это понимает», — указал эксперт.

Рар, однако, подчеркнул: российские элиты устали от того, что их аргументы на Западе не слушают, обвиняют их во лжи и пропаганде. Западные страны стоят на позиции морального превосходства и требуют, чтобы Россия подчинялась их интересам, и неудивительно, что российские власти могут отреагировать на это на политическом уровне, добавил он.

15 февраля Лавров заявил, что ответственность за разложение отношений РФ и Евросоюза несет Брюссель, однако подчеркнул, что российская сторона готова к нормализации сотрудничества.

За два дня до этого в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.