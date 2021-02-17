Российский лыжник перешел в сборную Швейцарии и остался без чемпионата мира

Лыжник Илья Черноусов не выступит на чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Швейцарии.

«В состав швейцарской команды на чемпионат мира он не вошел», — заявили в федерации. По какой причине спортсмен остался без участия в турнире, не уточняется.

О том, что Черноусов будет выступать под швейцарским флагом, стало известно в мае 2020 года. В декабре российский лыжник завершил процесс перехода в команду, получив гражданство. Спортсмен отмечал, что его цель — выступить в составе сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2022 года. Выбор новой страны связан с тем, что Черноусов женат на швейцарской лыжнице Селине Гаспарин. В браке у них двое детей.

34-летний Черноусов — бронзовый призер Олимпиады 2014 года в Сочи в гонке на 50 километров. Также на его счету бронза чемпионата мира 2011 года.

Чемпионат мира 2021 года пройдет с 22 февраля по 7 марта в немецком Оберсдорфе.