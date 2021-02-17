Слуцкий дал совет избившему арбитра Широкову

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий дал совет бывшему футболисту сборной России Роману Широкову, избившему арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд. Его слова приводит Sport24.

Специалист заявил, что относится к Широкову с симпатией, поэтому ему трудно осуждать футболиста. «Вообще я считаю, что Широкову не нужно участвовать в подобного рода соревнованиях. Он футболист очень высокого уровня. Ему нужно играть где-то среди ветеранов», — добавил Слуцкий. Он подчеркнул, что Широков наверняка пожалел о содеянном.

11 февраля Широков прокомментировал снижение своей зарплаты в юридической фирме до 30 тысяч рублей. Он отметил, что в компании сократился объем работы на фоне пандемии. Бывший спортсмен выразил надежду, что со временем оклад вновь повысят.

8 февраля сообщалось, что Широков предоставил суду справку для выплаты штрафа Данченкову, которая подтверждает, что его зарплату понизили. При этом в ходе судебного процесса бывший футболист приобрел две иномарки общей стоимостью 15 миллионов рублей.

25 декабря 2020-го мировой суд признал Широкова виновным. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в августе 2020-го.