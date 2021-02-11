Широков порассуждал о «деревянности» Кокорина

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков заступился за форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По мнению спортсмена, россиянин был лучшим по двигательной активности в составе команды в дебютном матче. Кроме того, Широков обратил внимание на то, что нападающий отдал девять точных передач из девяти. «Если он деревянный, то кто тогда остальные, которые не могут даже зацепиться за мяч», — порассуждал он.

6 февраля сообщалось, что итальянские журналисты и болельщики высмеяли дебют Кокорина, состоявшийся днем ранее в игре с «Интером» (0:2). Игрока назвали деревянным и неготовым к матчу.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации СМИ «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.