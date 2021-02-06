Капелло оценил дебют Кокорина в «Фиорентине»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил дебют Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает Sport24.

По мнению итальянского специалиста, по 20 сыгранным форвардом минутам делать выводы рано. Он также отметил, что Кокорину необходимо набрать форму, а болельщикам «фиалок» — подождать. Капелло добавил, что дать объективную оценку нападающему в новом клубе будет можно только после его возвращения к оптимальному состоянию.

Ранее в субботу, 6 февраля, сообщалось, что итальянские журналисты и болельщики высмеяли дебют Кокорина, состоявшийся днем ранее в игре с «Интером». Игрока назвали деревянным и неготовым к матчу.

Кокорин перешел в итальянскую команду из московского «Спартака» 27 января. Контракт форварда с «фиалками» рассчитан на 3,5 года. По информации итальянских журналистов, «Фиорентина» заплатила за нападающего 4,5 миллиона евро.