Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) представил обновленный рейтинг лучших атлетов организации. Список доступен на сайте промоушена.

32-летний российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге. На одну позицию поднялся американец Камару Усман, чемпион UFC в полусреднем весе. Боец нигерийского происхождения занял четвертую строчку рейтинга, а чемпион промоушена в тяжелом весе Стипе Миочич опустился на пятое место.

На втором месте по прежнему бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. Обладатель пояса в средней весовой категории Исраэл Адесанья занимает третье место.

14 февраля Усман одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом. Таким образом, американец в третий раз удержал пояс чемпиона UFC. Он довел количество побед в карьере до 18 (при единственном поражении).

Нурмагомедов покинул UFC в октябре 2020-го. Россиянин защитил пояс чемпиона организации в легком весе, досрочно завершив схватку с Джастином Гейджи. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Глава UFC Дэйна Уайт открыто заявлял о стремлении вернуть россиянина к выступлениям.