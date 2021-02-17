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Уголовника отправили под домашний арест в квартиру бывшей сожительницы

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Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»

Российского уголовника из Архангельска (мужчина ранее сидел, в том числе и за убийство) отправили под домашний арест в квартиру бывшей сожительницы Марины Агапитовой, которая проживает вместе с сыном. Женщина рассталась с рецидивистом несколько лет назад, однако суд решил подселить мужчину именно к ней, хотя у арестованного есть свое жилье. Об этом пишут «Известия».

Рецидивист Егор Соколов стал обвиняемым по уголовному делу. Приставы доставили его к Агапитовой и сказали: «Хоть водку пей, но из квартиры не выходи». Женщина состояла в отношениях с уголовником еще в 2016 году — тогда он вышел из тюрьмы, отсидев за убийство сожителя своей матери. Агапитова пожалела его и прописала у себя, хотя у мужчины в городе были родственники и недвижимость, доставшаяся от отца.

«Он постоянно брал мою машину, ездил за рулем пьяный. В итоге он получил еще один срок за управление автомобилем в состоянии опьянения», — рассказала россиянка. Это событие положило конец отношениям, и Соколова выписали из чужой квартиры.

Уголовник вернулся к бывшей сожительнице пьяный, начал ломиться в дверь, ударил женщину и повредил ее автомобиль, а после того, как заселился, устроил притон. «Кто только не побывал в моей квартире за это время! Эти дни прошли просто в аду», — поделилась Агапитова. Одна из соседок несколько раз вызывала полицию, в ответ Соколов угрожал ей расправой и поджогом жилья.

Выяснилось, что в материалах суда была некорректно отражена ситуация с наличием определенного места жительства рецидивиста. В документах сообщалось, что оно у Соколова имеется, что и привело к несостыковкам.

Агапитовой помогли волонтеры из Ассоциации юристов России (АЮР). Благодаря им постановление Соломбальского горсуда было отменено, при этом уголовника просто освободили в зале суда. В настоящее время россиянка готовит иск к госструктурам о возмещении ущерба.

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