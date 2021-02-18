Менеджер Нурмагомедова исключил возвращение бойца в MMA

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз исключил возвращение спортсмена к выступлениям. Об этом он сообщил в Twitter.

Абдель-Азиз отреагировал на материал издания MMA Fighting, где автор рассуждал о противостояниях, которые могли бы вернуть Нурмагомедову мотивацию к выступлениям. Глава Dominance MMA заверил, что 32-летний боец никогда не будет драться.

16 февраля Нурмагомедов побывал на матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен». В сторис россиянин в шутку предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту организовать поединок на стадионе каталонцев.

Уайт не отрицает желания вернуть Нурмагомедова. Промоутер уже провел встречу с россиянином в Абу-Даби и планирует еще один разговор с чемпионом UFC.

Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020-го. Он одержал 29 побед в 29 поединках и трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.