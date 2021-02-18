Захотевшему получать 100 миллионов в год российскому хоккеисту нашли работу

Хоккейный агент Дэн Мильштейн рассказал о предложениях для российского хоккеиста Вячеслава Войнова, захотевшего получать 100 миллионов рублей в год. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Мильштейн заявил, что Войнов тренируется по индивидуальной программе в России и ждет окончания дисквалификации в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). По словам агента, россиянину нашли работу, и в данный момент он решает, где и когда продолжить карьеру. «Заинтересованность к защитнику есть со стороны многих клубов», — подытожил он.

14 февраля Metaratings сообщил, что Войнов уйдет из спорта из-за желания получать 100 миллионов рублей в год. Игрок рассчитывал заработать такую сумму за один сезон в Континентальной хоккейной лиге или НХЛ, однако ни один клуб организации не согласился на условия спортсмена.

Срок дисквалификации 31-летнего игрока в НХЛ истек в середине сезона-2019/20. Россиянин не играл в лиге с 2014 года, когда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии.

Хоккеиста признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, он получил тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА. В составе сборной России он стал чемпионом Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

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