Российский хоккеист уйдет из спорта из-за желания получать 100 миллионов в год

Российский хоккеист Вячеслав Войнов уйдет из спорта из-за желания получать 100 миллионов рублей в год. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, игрок рассчитывал получать такую сумму за один сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), однако ни один клуб организации не согласился на условия спортсмена. Отмечается, что команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также не оказались заинтересованы в услугах 31-летнего игрока.

Войнов выступал за омский «Авангард» в 2019 году. За этот период хоккеист получит 70 миллионов рублей. Россиянин не играл в НХЛ с 2014 года, когда лига дисквалифицировала его из-за обвинений в домашнем насилии.

Хоккеиста признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, он получил тюремный срок на 90 дней. Из-за дисквалификации Войнов был вынужден вернуться в Россию, где играл за СКА. В составе сборной России он стал чемпионом Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

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