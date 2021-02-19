Российский футбол посчитали товаром внутреннего пользования

Отечественный спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Пост доступен в Telegram-канале комментатора.

Губерниев отметил, что «быки» «пытались играть в футбол». Однако, по мнению журналиста, «Краснодару» не хватило класса в поединке с загребским «Динамо».

«Наш футбол по-прежнему плох. Это товар для внутреннего пользования», — заключил Губерниев, при этом поблагодарив игроков «Краснодара» за матч.

18 февраля «Краснодар» уступил дома в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Быки» проиграли «Динамо» со счетом 2:3. Вторая встреча пройдет 25 февраля. Краснодарский клуб — единственный представитель России в еврокубках.