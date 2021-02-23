Падение российского лыжника в восьмиметровую яму попало на видео

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Российские сноубордисты спасли провалившегося в восьмиметровую яму лыжника. Падение попало на видео, доступное Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел в Красной Поляне в Сочи. Лыжник катался на запрещенной трассе, из-за большой скорости он не заметил огромную яму и провалился в нее. Сноубордистам удалось достать его. В результате лыжник получил два перелома рук, ноги, а также сильное переохлаждение.

В июне прошлого года полузащитник бразильского «Крузейро» Энрике выжил после падения на машине с 200-метровой высоты. Для спасения бразильца задействовали четыре пожарные машины и 16 человек. Игрока доставили в больницу, где у него не было диагностировано ни одной серьезной травмы.