Ученые создали программу для диагностики COVID-19 по телефону

Австрийские ученые создали компьютерную программу, которая способна диагностировать COVID-19 и другие болезни по симптомам, описанным пользователем. Об этом пишут «Известия».

Авторы разработки в своей статье в журнале Nature объяснили, что телефонные горячие линии на фоне пандемии коронавируса оказались сильно перегружены. Созданный ими голосовой ассистент под названием Симптом может решить эту проблему. Он способен распознавать голосовую речь пациента на 36 языках и диагностировать более 20 тысяч заболеваний.

Разработчики утверждают, что чат-бот показал точность выявления коронавирусной инфекции выше 96 процентов. Искусственный интеллект расценивает признаки заражения коронавирусом по жалобам на сухой кашель, высокую температуру или контакт с носителем COVID-19.

По мнению доцента кафедры автоматики и процессов управления СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрия Каплуна, такие системы имеют право на существование, поскольку за период пандемии накопилось достаточно данных для обучения искусственного интеллекта, поэтому точность диагностики получится как минимум не хуже, чем это бы мог сделать оператор.

В то же время проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев предупредил, что такие системы не ставят диагноз, а лишь находят наиболее подходящее заболевание к набору симптомов. Поэтому доверять результатам, которые они получают без участия врача, еще рано, считает он.

Ранее в результате исследований стало известно, что у переболевших коронавирусом людей достаточное количество антител выделяется уже после введения первой дозы вакцины. Этот факт заставил ученых задуматься о ненадобности второй прививки от COVID-19 для перенесших инфекцию.