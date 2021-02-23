Инфекционист назвал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России начнется в середине апреля. Такие сроки назвал инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва 24», передает ТАСС.

«Через 1,5-2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, (...) увидим скачок роста заболеваемости», — сказал он.

Специалист добавил, что, если не соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом, всплеск может быть очень сильным. Тимков не исключил, что через названный им срок в Россию придет британский штамм COVID-19.

Инфекционист также отметил, что россиянам нужно будет соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки до конца весны — начала лета. Средняя полоса России сможет отказаться от ограничений в начале июня, регионы с более теплым климатом — к началу мая, пояснил он.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что весеннее потепление приведет к увеличению социальной активности граждан, из-за чего может произойти новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Он указал, что на снижение заболеваемости COVID-19 в России оказывают влияние три фактора: приобретение естественного иммунитета, вакцинация и соблюдение санитарных правил по профилактике коронавируса. Когда доля граждан, имеющих иммунитет, достигнет 60-70 процентов, процесс инфицирования резко ограничится.