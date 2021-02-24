Фергюсон потроллил Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон потроллил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Пост доступен в Instagram.

37-летний американец опубликовал шуточный мультфильм. В нем Нурмагомедов поедает десерт тирамису и выпрыгивает за пределы экрана при прикосновении героя Фергюсона. Американский боец не в первый раз пытается поддеть россиянина.

Фото опубликовано @tonyfergusonxt

В 2017 году россиянин был вынужден отказаться от боя с Фергюсоном из-за осложнений, связанных с последствиями весогонки. Американец позже неоднократно обвинял команду российского бойца в попытке избежать схватку. В своих социальных сетях и в интервью американец утверждал, что Нурмагомедов за неделю до взвешивания ел тирамису.

Всего поединок Фергюсона и Нурмагомедова срывался пять раз. Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин — чемпион организации в легком весе.